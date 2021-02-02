В кинотеатре "Иллюзион" пройдет неделя "Ералаша" в память о Борисе Грачевском

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Легендарные выпуски "Ералаша" со звездами советского и российского экрана покажут в "Иллюзионе" в Москве с пленки в память о худруке юмористического киножурнала Борисе Грачевском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинотеатра.

Худрук "Ералаша" Борис Грачевский, у которого в декабре 2020 года диагностировали коронавирус, умер на 72-м году жизни 14 января. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

"Со 2 по 8 февраля в память о создателе культового юмористического киножурнала Борисе Грачевском в "Иллюзионе" пройдет неделя "Ералаша". Будет показано 40 выпусков с 35-мм пленки из архива Госфильмофонда России, среди которых как легендарные выпуски с Хазановым, Пельтцер, Фарадой, Вициным и другими звездами советского экрана, так и более новые - со звездами современного экрана. В 13 из 40 выпусков Борис Грачевский выступил режиссером и автором сценария", - рассказали в пресс-службе.

В программу вошли эпизоды "Как сейчас помню" с Геннадием Хазановым, "Чудное мгновение" с Георгием Вициным, "Игра окончена, маэстро!" с Семеном Фарадой, "Однажды в булочной" с Юрием Никулиным. Также зрителям покажут выпуски, снятые самим Грачевским, среди которых "Дорогие россияне!", "Прощай, оружие", "Я иду искать!", "Фокус-покус" и другие.