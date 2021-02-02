В Бурятии возобновили работу детские развлекательные центры

УЛАН-УДЭ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Бурятии разрешили с 2 февраля возобновить работу детским развлекательным центрам, которые были закрыты почти год из-за коронавируса. Об этом сообщили журналистам во вторник в региональном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом.

"С 2 февраля в Бурятии разрешено возобновить работу детским развлекательным центрам, игровым комнатам и зонам. Соответствующий указ подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Требование - загрузка объекта - не более 30% от единовременной пропускной способности", - сообщили в оперштабе.

Возобновляется работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в отдельных зданиях или имеющих отдельный изолированный вход. При этом важным условием является соблюдение рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции.

"Также разрешено возобновить деятельность организаций культурно-досугового типа всех форм собственности при условии присутствия на мероприятиях не более 50% посетителей от общей вместимости объекта", - добавили в оперштабе.

В республике продолжают действовать другие ограничительные меры: под запретом крупные массовые мероприятия, работа ночных клубов, заведения общепита работают до 23:00 по местному времени, действует масочный режим, режим самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Ежедневно в Бурятии регистрируют около 150 новых случаев инфицирования. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса, развернуто 35 пунктов вакцинации. Сделали прививку от COVID-19 около 15 тыс. жителей Бурятии.