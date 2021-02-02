В Орегоне вступил в силу закон о декриминализации хранения малых доз тяжелых наркотиков

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Закон, отменяющий уголовную ответственность за хранение небольшого количества тяжелых наркотиков, вступил в понедельник в силу в штате Орегон. Соответствующая инициатива получила одобрение большинства жителей штата на всеобщих выборах, прошедших 3 ноября 2020 года.

С 1 февраля на территории Орегона наличие при себе небольшого количества наркотических средств, в том числе героина (до 1 г), метамфетамина (до 2 г), кокаина (до 2 г) и ряда других веществ, перестает считаться поводом для задержания полицейскими и последующего заключения под стражу. Вместо этого человеку, у которого при себе будут обнаружены наркотики, будет выписан штраф на сумму $100. В крайнем случае власти могут предписать предполагаемому наркоману пройти медицинское обследование и последующую консультацию с врачом на предмет развития зависимости.

Инициатива об отмене в Орегоне уголовной ответственности за хранение небольших доз тяжелых наркотиков была вынесена на голосование в рамках всеобщих выборов. Ее поддержали 55,8% избирателей штата. По оценкам местных властей, со вступлением в силу данного закона в штате более чем на 90% снизится число обвинительных приговоров за хранение тяжелых наркотиков.

В 1973 году в Орегоне была отменена уголовная ответственность за хранение марихуаны, а в 2014 году был принят закон, разрешающий употребление на территории штата конопли в рекреационных целях. При этом, как указывает телекомпания ABC, местные власти не рассматривают возможность полной легализации тяжелых наркотиков.