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Пандемия COVID-19

Адвокат заявила, что экс-замглавы ФСИН Максименко госпитализировали с коронавирусом

Кадрия Хазина сообщила, что, по словам родственников, у него поражено 60% легких

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Бывший замглавы ФСИН Валерий Максименко направлен в больницу СИЗО "Матросская Тишина" с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Кадрия Хазина.

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"С 23 января у меня нет с ним связи. Со слов родственников, у него поражено 60% легких", - сказала адвокат. По ее словам, 25 января Мосгорсуд должен был рассматривать жалобу на арест экс-замглавы ФСИН, однако она была снята с рассмотрения, так как обвиняемый не смог участвовать даже по видеосвязи.

Басманный суд Москвы ранее продлил до конца апреля срок содержания Максименко под стражей.

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