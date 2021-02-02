Адвокат заявила, что экс-замглавы ФСИН Максименко госпитализировали с коронавирусом

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Бывший замглавы ФСИН Валерий Максименко направлен в больницу СИЗО "Матросская Тишина" с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Кадрия Хазина.
"С 23 января у меня нет с ним связи. Со слов родственников, у него поражено 60% легких", - сказала адвокат. По ее словам, 25 января Мосгорсуд должен был рассматривать жалобу на арест экс-замглавы ФСИН, однако она была снята с рассмотрения, так как обвиняемый не смог участвовать даже по видеосвязи.
Басманный суд Москвы ранее продлил до конца апреля срок содержания Максименко под стражей.