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Пандемия COVID-19

В России впервые с 28 октября за сутки выявили менее 17 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения за сутки возросло на 16 643
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 16 643, до 3 884 730, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%. 

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Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 539 против 437 днем ранее, до 74 158. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,91%, следует из данных штаба.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 22 372. Всего вылечились 3 340 545 человек. Восемь дней количество вылечившихся превышает число новых случаев заражения.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 86% от общего числа заразившихся. 

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