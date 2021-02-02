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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки выявили 1 701 заразившегося коронавирусом

Это минимум с 25 сентября

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составило 1 701 за сутки, это минимальный показатель с 25 сентября. Всего в столице с начала пандемии выявили 933 810 инфицированных, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,18%. Днем ранее было выявлено 2 037 заболевших.

За сутки в столице было зарегистрировано 74 летальных исхода из-за ковида, всего умерли 13 569 человек с начала пандемии.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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