Количество аварий на теплосетях Минобороны снизилось на 43%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Количество аварий на теплосетях Минобороны РФ снизилось на 43%, несмотря на аномальные холода в январе в ряде регионов России. Об этом заявил во вторник на селекторном совещании в Минобороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Несмотря на аномально низкие температуры, в ряде регионов количество аварийных ситуаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 43%", - констатировал он.

По словам Шойгу, помимо пандемии, еще одним испытанием января стали сильные морозы, особенно в северных районах, в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. "Благодаря заблаговременной подготовке фондов к зиме и обеспечению котельных дополнительными запасами топлива, во всех воинских частях и организациях отопительный период проходит без сбоев. Нештатные ситуации оперативно устраняются аварийно-ремонтными бригадами, которые полностью укомплектованы необходимым оборудованием и материалами", - сказал он.