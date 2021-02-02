Битаров вручил Шойгу знак почетного гражданина Северной Осетии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил удостоверение и нагрудный знак "Почетный гражданин Республики Северная Осетия - Алания" министру обороны РФ Сергею Шойгу, передает корреспондент ТАСС.

Указ о присвоении высокого звания был подписан в июне 2020 года. Торжественная церемония состоялась в Национальном центре управления обороной России.

"Вы являетесь большим другом нашей республики. В тяжелые времена вы всегда были рядом с народом Осетии. В сентябре 2020 года во Владикавказе распахнул свои двери новый современный комплекс Северо-Кавказского суворовского военного училища. Это стало возможным благодаря вашей активной поддержке", - сказал Битаров на торжественной церемонии.

Он подчеркнул, что звание почетного гражданина республики присвоено министру обороны РФ "в знак глубокой благодарности от жителей Северной Осетии". Глава республики пожелал Сергею Шойгу крепкого здоровья, успехов и новых свершений во благо России.

Шойгу оказывал профессиональную помощь и личную поддержку народу Северной Осетии, находясь на различных должностях. Внес большой вклад в стабилизацию ситуации, связанную с осетино-грузинским конфликтом 90-х годов. Благодаря активному участию всего состава МЧС в зоне конфликта в течение многих лет сохранялась стабильность, обеспечивалась безопасность, делалось все необходимое для укрепления мира и межнационального согласия. Шойгу оказывает серьезное содействие в развитии военной инфраструктуры и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения Северной Осетии.

Звание "Почетный гражданин Республики Северная Осетия - Алания" присваивается пожизненно гражданам за выдающиеся заслуги в различных сферах, а также за мужество, героизм, смелость и отвагу при выполнении служебного и гражданского долга. Лица, удостоенные звания, считаются почетными гостями Северной Осетии на праздниках, торжественных мероприятиях, проводимых органами государственной власти республики.