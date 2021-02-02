В Туле началось строительство нового онкоцентра

ТАСС, 2 февраля. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин заложили первый камень в основание нового онкологического центра, который построят в Туле. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны России.

"Военно-строительная компания", находящаяся в подчинении Министерства обороны РФ, распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина определена в качестве единственного исполнителя закупок по работам, связанным со строительством Тульского областного онкодиспансера. Цена госконтракта на эти цели утверждена в сумме более 4,94 млрд рублей. Общая стоимость затрат оценивается в 8,2 млрд рублей, из которых свыше 6 млрд рублей будет профинансировано за счет федеральных средств.

"Сегодня мы закладываем камень в основание строительства современного центра в Туле, предназначенного для оказания специализированной высокотехнологичной медицинской, диагностической, амбулаторной и стационарной помощи онкологическим больным", - сказал Иванов на церемонии закладки камня, добавив, что по просьбе губернатора срок строительства онкоцентра сократили с четырех до трех лет, его открытие запланировано на 2023 год. "Уверен, за три года мы построим такой комплекс. У нас был предыдущий опыт - мы строили Военно-медицинскую академию, там 150 тыс. кв. м, почти за полтора года построен был указанный комплекс. Будем использовать имеющийся опыт, будем максимально использовать промышленный потенциал Тульской области, больше 30% оборудования и материалов будут закупаться здесь", - отметил он.

Иванов напомнил, что военные строители накопили значительный опыт возведения крупных объектов в самые короткие сроки - в прошлом году по поручению президента РФ силами Минобороны было построено 30 лечебных учреждений от Калининграда до Камчатки, некоторые из которых возведены в интересах субъектов РФ. На прошлой неделе Московской области был передан новый многофункциональный медицинский центр, возведенный военными строителями.

Замминистра также добавил, что на объекте уже задействовано свыше 130 человек и более 30 единиц специальной техники, а темпы строительства будут наращиваться с увеличением численности задействованных рабочих.

Под строительство выделен земельный участок в 10 гектаров, общая площадь комплекса превысит 57 тыс. кв. м, в нем предусмотрен консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 400 посещений в смену, стационар на 340 коек с отделениями паллиативной помощи, онкогематологии, онкогинекологии и рядом других, а также операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, лаборатория. "Уверен, что данный социально значимый проект будет реализован в установленный срок с должным качеством и долгие годы послужит на благо жителей региона", - отметил замминистра.

"Для нас сегодня знаменательный день, в рамках национального проекта "Здравоохранение" мы дали старт строительству очень серьезного, очень важного и долгожданного объекта на территории нашей области - регионального онкологического центра. Это стало возможным благодаря поддержке и поручению президента России Владимира Владимировича Путина, правительству Российской Федерации", - заявил в свою очередь Дюмин.

Действующий Тульской областной онкодиспансер построен в 1970-х годах, здание сильно изношено, есть нехватка коечного фонда. Новый онкоцентр позволит повысить доступность и качество медицинской помощи, что будет способствовать увеличению продолжительности жизни людей. В Тульской области, где проживает около 1,5 млн человек, ежегодно регистрируется около 7 тыс. случаев злокачественных новообразований, на учете в онкодиспансерах состоят почти 40 тыс. жителей.

В данную новость были внесены изменения (16:05 мск) - добавлены подробности