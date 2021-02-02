Путин поздравил лауреатов конкурса "Учитель года"

НОВО-ОГАРЕВО, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции встретился с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2020" и поздравил их с победой.

"Хочу поздравить вас с тем, что вы стали лауреатами этого замечательного, можно сказать легендарного конкурса "Учитель года", - сказал Путин, напомнив, что проводиться он начал еще в 90-е годы. "Конечно, отдельно хочу отметить абсолютного победителя Михаила Гурова", - добавил он.

Президент подчеркнул, что конкуренция на конкурсе была острой и каждый из участников по достоинству претендовал на столь высокое звание. Каждый из лауреатов, по его словам, не только доказал право носить звание учитель года, пройдя через конкурсные испытания, получив оценку коллег, но и своей ежедневной работой в школе. Путин выразил уверенность, что такое признание послужит стимулом к преодолению новых профессиональных вершин, к тому, чтобы дальше развиваться, совершенствоваться, быть вдохновляющим примером для коллег и учеников.

"Новаторство, дух лидерства, чувство одной большой команды - это стержневые вещи для системы образования, а учительский труд - благородный, творческий, нелегкий, вне всякого сомнения, очень ответственный и всегда вызывает особое уважение", - заключил российский лидер.