В Сингапуре приняли закон о доступе полиции к данным приложения по ковидным контактам

СИНГАПУР, 2 февраля. /ТАСС/. Парламент Сингапура во вторник принял законопроект, определяющий доступ правоохранительных органов к персональной информации, которая используется в мобильных приложениях по отслеживанию потенциальных контактов инфицированных коронавирусом. Как указывается в пояснительной записке, полицейские смогут использовать эти сведения только при расследовании особо тяжких преступлений, в том числе терроризма и убийств.

"Правительство приняло решение в срочном порядке принять данный закон, чтобы заверить сингапурцев в надежной защите их персональных данных", - заявил, представляя документ, министр иностранных дел Вивиан Балакришнан, курирующий также вопросы цифрового развития государства. По его словам, "это необходимо, чтобы и дальше продолжать борьбу с пандемией".

Глава ведомства также отметил, что "ограничение использования данных является балансом между необходимостью сохранить общественное здоровье, правом на безопасность и уважением конфиденциальности личной информации". Он уточнил, что "получаемая при помощи приложения информация хранится в течение 25 дней, после чего никто не сможет получить к ней доступ".

В марте прошлого года власти запустили приложение Trace Together. Для регистрации в программе необходимо предоставить свою персональную информацию, в том числе номер удостоверения личности. После чего присваивается уникальный номер. При посещении какого-либо заведения необходимо через приложение отсканировать QR-код, затем через Bluetooth происходит автоматический обмен уникальными цифровыми кодами. В начале января министр внутренних дел и юстиции Касивисванатан Шанмугам заявил, что полиция при необходимости может запрашивать хранящиеся данные, что вызвало критику и обеспокоенность в обществе.