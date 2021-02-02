Путин считает, что конкурс "Учитель года" можно сделать более зрелищным

НОВО-ОГАРЕВО, 2 февраля. /ТАСС/. Участники конкурса "Учитель года" могли бы постоянно находиться в центре внимания общества, если бы формат мероприятия стал более зрелищным и захватывающим. Это могло бы не только заинтересовать телезрителей, но и повысить престиж профессии учителя, считает президент России Владимир Путин.

"Я сейчас, когда смотрел материалы перед встречей с вами, вот о чем подумал: в течение года идет этот конкурс. Столько ярких, интересных, красивых людей в вашей профессии, а страна их не видит", - сказал Путин во вторник на встрече с лауреатами конкурса.

Он заметил, что многие телезрители хорошо знают такие передачи как, например, "Форт Боярд", и пошутил, что не обязательно проводить конкурс "Учитель года" именно в такой форме, хотя среди вышедших в финал педагогов пятеро преподают физкультуру. "Но если сделать хорошую программу, хороший контент, красиво и талантливо, у нас конкурс "Учитель года" и вы, ваши коллеги, постоянно могут быть в центре внимания общества", - заметил президент.

Развивая свою идею, Путин добавил, что учителя в течение года могли бы "ярко, красиво, привлекая своих учеников, рассказывать о своей работе, о своей профессии и о своих направлениях деятельности". "Из этого можно сделать такую историю красивую, что многие люди в нашей стране будут с удовольствием проводить время в интернете и у экранов телевизоров", - обратился он к лауреатам конкурса.

По статистике, которую привел президент, за всю историю конкурса, начиная с 1990 года, победителями стали семь женщин и 25 мужчин. При этом абсолютными победителями чаще всего становились учителя русского языка и литературы (девять человек), математики (пять человек), а также истории, биологии, музыки (по трое). В 2020 году в финал попали 17 преподавателей истории и обществознания, 15 учителей русского языка и литературы, 13 - иностранного языка, семь математиков начальных классов, шесть биологов, пять учителей физкультуры, четыре физика, по трое учителей информатики, химии и географии, по одному - технологии и музыки.

"По каждому из этих разделов можно сделать отдельную интересную передачу и программу и таким образом осуществить и организовать этот конкурс, что его вся страна будет смотреть и с удовольствием. И профессия учителя всегда на должном уровне будет находиться в сознании наших граждан", - подвел итог Путин. Глава государства обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой подумать над этой идеей. "Обязательно поговорю с коллегами из СМИ, с теми, кто занимается контентом подобного рода", - добавил он.