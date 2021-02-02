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Пандемия COVID-19

В Смоленской области продлили режим удаленной работы для людей старше 65 лет

Он будет действовать до 18 февраля

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлив с 5 февраля по 18 февраля включительно возможность дистанционной работы для жителей старше 65 лет и оформления больничных листов в случае самоизоляции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Рекомендовать государственному учреждению - Смоленскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации производить с 05.02.2021 по 18.02.2021 включительно назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции и не привлекаемым работодателям к очному выполнению должностных (служебных) обязанностей", - говорится в документе.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели в регионе 18 марта, часть ограничений ранее отменили. Разрешены занятия спортом на улице, отменен масочный режим при посещении мест массового скопления граждан в выходные и праздники (парки культуры и отдыха), с ограничениями работают фитнес-центры, открыты гостиницы, санатории, дома отдыха, отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений.

Введен масочный режим в общественных местах и на транспорте, также действует режим максимальной самоизоляции для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Приостановлена работа ресторанов, кафе, баров и развлекательных заведений в ночное время, запрещено проведение развлекательных мероприятий в торгово-развлекательных центрах, предприятиях общепита.

По данным на 2 февраля, в регионе выявлены 22 723 случая заражения коронавирусом, в том числе 179 - за последние суки. С начала пандемии выздоровели 19 669 человек, 467 пациентов умерли.

Теги
Островский, Алексей ВладимировичРоссияСмоленская областьПандемия COVID-19
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