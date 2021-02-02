Минпросвещения просит проверить информацию о хищении продуктов в дагестанской школе

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство просвещения России потребовало от главы Министерства образования и науки Республики Дагестан проверить информацию СМИ о директоре, который якобы вывозил из школы продукты, предназначенные для школьников. Об этом во вторник написал в своем Telegram-канале первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Ранее в СМИ появилась информация о директоре школы из Каспийска, который якобы еженедельно вывозил продукты из общеобразовательного учреждения.

"Позвонил министру в регион и потребовал оперативно проверить ситуацию и выяснить, дошли все ли деньги до детей", - сообщил Глушко. Он добавил, что школе на питание с первого по четвертый классы на 2021 год было выделено почти 7 млн рублей.

Мэр Каспийска Борис Гонцов сказал ТАСС, что правоохранительные органы подозревают директора в хищении продуктов питания из школьной столовой.

"Должен отметить, что подобные случаи вообще недопустимы, я не могу представить, что такое вообще возможно. Будем надеяться, что правоохранители дадут правовую оценку действиям руководителя данного образовательного учреждения. И если его вина будет доказана, то однозначно - ему не место среди нас", - заявил мэр.