Авиасообщение между Сахалином и Итурупом приостановили из-за метели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Ясный на острове Итуруп Большой Курильской гряды (Сахалинская область) в среду из-за неблагоприятных погодных условий временно не может принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Южно-Сахалинска.

"Погодные условия не позволяют аэропорту принимать и отправлять самолеты. Рейсы между Южно-Сахалинском и Курильском [на Итурупе] отменены", - сообщил собеседник агентства.

По данным аэропорта, отменены два сегодняшних рейса между Сахалином и Итурупом. Первый самолет должен был вылететь в Курильск утром. Сначала полет перенесли на полтора часа, а затем было принято решение об отмене. Второй должен был отправиться с Итурупа на Сахалин.

Информация о числе ожидающих пассажиров пока не уточняется. По предварительным данным, никто из них в гостинице не нуждается. Новая информация о вылете будет доступна 4 февраля не ранее 15:00 (07:00 мск).

Помимо этого, в аэропорту Южно-Сахалинска сейчас задерживаются рейсы до Шахтерска (центральная часть Сахалина) и Москвы. Самолет в Шахтерск также по погодным условиям отложен на четыре часа. Вылет в Москву задерживается на 30 минут.

В Курильске сейчас метель, плохая видимость. Скорость ветра - около 17 м/с. На остальной территории области также наблюдается метель. В некоторых районах дети не пошли в школы.