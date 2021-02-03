Эксперт: российским ученым удалось создать успешную вакцину в абсолютно рекордные сроки

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Публикация итогов третьей фазы клинического исследования российской вакцины "Спутник V" в медицинском журнале The Lancet является хорошей новостью, свидетельствующей о том, что российским ученым удалось создать успешную вакцину против нового коронавируса в абсолютно рекордные сроки. Такую оценку дал в беседе с корреспондентом ТАСС член-корреспондент РАН, профессор университета Северной Каролины (США) и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Александр Кабанов.

"Это важные новости о "Спутнике V" - радостно сознавать, что Россия оказалась в ряду стран, самостоятельно создавших успешную вакцину против коронавируса в абсолютно рекордные сроки. Поздравляю члена-корреспондента РАН Дениса Логунова и весь коллектив разработчиков, а также всех тех, кто стоял за организацией и внедрением этой работы, с выдающимся достижением", - сказал он.

По его словам, "результат свыше 91% защиты весьма хороший и сопоставим с результатами лучших мировых вакцин Pfizer - BioNTech и Moderna, основанных на совершенно другом принципе".

Кабанов обратил внимание и на другие характеристики российской вакцины, выгодно отличающие ее от ряда аналогов. "Очень хорошо и то, что при вакцинировании "Спутником V" защита наблюдается рано - уже через три недели после первой дозы заболеваемость снижается. Кроме того, российскую вакцину относительно просто хранить и перевозить с использованием обычных морозильных установок - это большой плюс в условиях России и других стран, где в госпиталях нет или может не хватать морозильных камер глубокого охлаждения. Это явное преимущество российской вакцины, а также американской Moderna перед Pfizer - BioNTech", - убежден он.

По мнению ученого, необходимо, чтобы "в арсенале борьбы с коронавирусом была не одна, а несколько разных по принципу работы вакцин". Это вызвано тем, что пока остается неясным, как существующие на данный момент вакцины от различных производителей проявят себя в течение более длительного времени. "В частности, как долго будет сохраняться приобретенный в результате иммунитет, можно ли будет в случае необходимости прививаться вакциной второй раз", - пояснил он. "Кроме того, вирус эволюционирует - в результате появляются новые штаммы, против которых те или иные вакцины могут оказаться менее эффективны. Какие-то из вакцин могут оказаться лучше, а какие-то можно будет легче перенастроить, чтобы они останавливали новые вирусные штаммы", - подчеркнул специалист.

Темпы вакцинации

По мнению Кабанова, "сейчас перед и производителями вакцин, и перед национальными системами здравоохранения стоит задача как можно быстрее произвести достаточное количество вакцин, доставить их в регионы и привить население". Однако пока что, по его оценке, это происходит "медленнее, чем хотелось бы".

"Нужно также преодолеть скептицизм тех, кто не хочет вакцинировать себя и близких. Для этого нужно вести просветительскую работу, причем не только силами государств, но и просто всех, кто в состоянии такую работу проводить. Это буквально вопрос ценою жизни", - подчеркнул ученый.

"Как было сказано недавно в заявлении более 100 ведущих ученых российского происхождения, необходимо международное сотрудничество в области науки и здравоохранения. Пандемия - глобальная проблема, справиться с ней мы можем только все вместе", - добавил он.

Накануне журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.