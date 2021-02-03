В Минобрнауки заявили, что спортивные площадки вузов должны быть комфортными для студентов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Студенты должны чувствовать себя комфортно на университетских спортивных площадках, поэтому Минобрнауки РФ уделяет особое внимание инфраструктуре в вузах, а в год 75-летия отечественного хоккея намерено развивать спортивные клубы в высших учебных заведениях. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства со ссылкой на министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

"Минобрнауки России проводит активную работу по развитию студенческого спорта, в том числе и хоккея, уделяя особое внимание обеспечению инфраструктуры в вузах и проектам по доступности спорта для молодежи в регионах. Важно, чтобы все, кто приходит на университетские спортивные площадки, чувствовали себя комфортно", - привели в пресс-службе слова Фалькова.

По его словам, спорт в связке с наукой и высшим образованием формирует характер студента, позволяет проявиться лучшим его чертам. "К хоккею в нашей стране особое отношение, это наша национальная гордость. В год 75-летия отечественного хоккея мы продолжим работу по развитию спортивных клубов в вузах и поддержке студенческой хоккейной лиги", - добавил министр. Фальков отметил, что сегодня в состав студенческой хоккейной лиги входят 2 600 обучающихся из 86 вузов страны.

Как отметил первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной сборной РФ Роман Ротенберг, следует сделать так, чтобы в каждом российском вузе была "хоккейная коробка, общее расписание, чтобы студентам не приходилось выбирать между спортом и учебой". "У нас есть дополнительные программы, направленные на совмещение спорта и учебы. Мы работаем над ними уже не первый год, проводим консультации с Минспорта, Министерством науки и высшего образования", - привели в пресс-службе министерства слова Ротенберга.

В Минобрнауки РФ добавили, что с 2018 года в России реализуется программа "Учись. Играй. Стань лучшим!", которая позволяет молодым хоккеистам, планирующим поступление в вузы, продолжить карьеру в студенческом хоккее. С момента запуска программы онлайн-анкету на сайте лиги заполнили более тысячи абитуриентов.