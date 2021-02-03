В СЖР сообщили о 6 журналистах, задержанных ночью на несанкционированных акциях в Москве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Шесть журналистов были задержаны ночью на несанкционированных акциях в Москве. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале Союза журналистов России (СЖР).

Во вторник глава СЖР Владимир Соловьев сообщал ТАСС о задержании 11 журналистов у здания Мосгорсуда для проверки документов.

"Ночью в Москве были задержаны шесть журналистов и пострадал один блогер в жилете "Пресса", - говорится в сообщении.

Так, были задержаны корреспонденты "Росбалта" Алексей Волошинов и Станислав Корягин, которых отвезли в ОВД Коньково, журналист "Важных историй" Екатерина Аренина, сотрудницы The Bell Валерия Позычанюк и Анастасия Стогней. Всех этих журналистов отпустили из ОВД, добавили в СЖР. Кроме того, был задержан журналист "Открытых медиа" Дмитрий Никитин, ему грозит до 15 суток ареста.

В СЖР также сообщили о нападении на блогера Федора Худокормова. "Силовики ударили дубинкой по голове автора канала RealView Федора Худокормова. Он был в желтом жилете "Пресса" и с техникой в руках. В отношении сотрудника Росгвардии, ударившего блогера, проведут служебную проверку", - говорится в сообщении.

Во вторник Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. После оглашения решения суда на некоторых улицах в центре Москвы начались несанкционированные акции. Полиция задерживала участников, отказавшихся разойтись.