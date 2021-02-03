Роскомнадзор выявил в соцсетях 2,5 тыс. материалов с призывами участия в незаконных акциях

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. материалов в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях выявлено в январе и феврале, доступ к ним ограничен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"На основании требований Генпрокуратуры РФ за время проведения несанкционированных митингов совместно с соцсетями ограничен доступ к более 2,5 тыс. материалов, содержащих призывы участвовать в массовых несанкционированных акциях, а также недостоверную общественно значимую информацию", - указано в сообщении.

Данное нарушение влечет штраф для юридических лиц от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления.

Ситуация с удалением сообщений

TikTok активнее, чем другие иностранные соцсети, удаляет призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев на слушаниях "Профилактика вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность в социальных сетях" в Общественной палате.

"В период проведения незаконных массовых протестов 23 и 31 января мы наблюдали целенаправленное привлечение несовершеннолетних к участию в этих протестных мероприятиях. В иностранных соцсетях мы видели довольно массовые призывы протестной активности, конкретно нацеленные на несовершеннолетних. После выявления таких фактов администрациям этих интернет-площадок были направлены уведомления о необходимости удаления запрещенного контента. <...> После этого мы фиксировали факты удаления социальными сетями подобной информации, что позволило значительно сократить количество несовершеннолетних участников этих массовых протестов и тем самым не допустить появления среди них пострадавших. В этом контексте с позитивной стороны хотел бы отметить социальную сеть TikTok", - сказал Зайцев.

По его словам, после уведомлений ведомства и взаимодействия с представительством соцсети "ситуация с призывами к несовершеннолетним к массовым протестам в TikTok начала нормализовываться - запрещенный контент стал удаляться".

"В отношении других остальных социальных сетей я такого сказать не могу. Конечно, об этом уже говорили, ситуация с ними осложняется тем, что, несмотря на работу в России и определенную популярность у наших пользователей, они не имеют российских представительств. Это затрудняет нашу работу, хотя мы и пытаемся наладить с ними конструктивный диалог", - отметил Зайцев.