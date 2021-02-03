ВЦИОМ: россияне предпочитают общаться по сотовому, в мессенджерах или соцсетях

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Самыми популярными способами общения россиян в последние два-три месяца были разговоры по мобильному телефону или переписка в мессенджерах и соцсетях. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте центра.

"Топ-3 самых популярных способов общения россиян в последние два-три месяца - разговоры по мобильному телефону, онлайн-переписка и личные встречи. <...> Самые непопулярные способы общения - бумажные и электронные письма, разговоры по стационарному телефону", - говорится в сообщении ВЦИОМ. В этом вопросе учитывалось любое число ответов всех опрошенных.

По данным исследования, самым популярным мессенджером среди опрошенных оказался WhatsApp, 73% респондентов пользуются им для переписки. За ним следуют социальная сеть "ВКонтакте", которую для общения используют 38% респондентов, Viber предпочитают 26% участников опроса, Telegram - 18% россиян.

Для видеозвонков россияне чаще пользовались мессенджерами WhatsApp (70%), Viber (20%) и Skype (13%). При опросе учитывалось до трех ответов тех, кто в последние 2-3 месяца общался по видеосвязи или по переписке.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 января 2021 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.