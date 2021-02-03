В Генпрокуратуре заявили, что за 10 лет преступность в РФ сократилась почти на четверть

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Число преступлений в России за последние 10 лет сократилось почти на четверть. Об этом говорится в сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности в России.

"Криминогенная ситуация в стране по итогам 2020 года осталась стабильной. Относительно предыдущего года число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1% и перешагнуло отметку в 2 млн. За более продолжительный период в России отмечается снижение общего количества выявленных преступлений. К примеру, за последние пять лет их массив сократился на 13%, за 10 лет - на 22,2%", - говорится в материалах Генпрокуратуры.

С разной интенсивностью рост преступности отмечается в 50 регионах России. Наибольшие темпы прироста числа выявленных преступлений зафиксированы в Севастополе, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, снижения - в Чечне, Северной Осетии и Адыгее. Более 1,6 млн преступлений (80,4%) совершены в городах и поселках городского типа, каждое пятое - в сельской местности.

Как и прежде, более половины всех выявленных преступлений составляют криминальные деяния против собственности. Среди них наибольшие темпы прироста отмечаются у различного рода мошенничеств, доля которых в структуре преступности увеличилась с 12,7% до 16,4%. Наиболее распространены мошенничества в Мурманской области, Республике Коми, Москве, наименее - в Чечне, Дагестане и Ингушетии.