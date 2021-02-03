Петербургский Политех стал участником НОЦ "Российская Арктика"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) стал участником научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) "Российская Арктика", созданного по нацпроекту "Наука". Политех сможет принять участие в проектах по развитию морской арктической техники и организации производства по синтезу монокристаллов, сообщили в среду в пресс-службе вуза.

"Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Андрей Рудской и ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ) (на базе которого создан НОЦ - прим. ТАСС) Елена Кудряшова подписали соглашение об участии Политеха в деятельности научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования", - говорится в сообщении.

В декабре 2020 года правительство РФ поддержало создание НОЦ. В его работе участвуют Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ и 33 организации науки, образования и реального сектора экономики - с учетом кластеров более 80. НОЦ нацелен на реализацию новых технологических проектов, внедрение новых материалов и технологий, а также проведение исследований, обеспечивающих конкурентоспособность и мировой уровень исследований и разработок. Кроме того, в задачи центра входит подготовка кадров для решения крупных научно-технологических задач региона в интересах промышленности и экономики российской Арктики.

"Мы должны объединить наши и ваши компетенции для работы с промышленностью. Наука должна быть практико-ориентированной, заточенной на решение региональных проблем, и чтобы итогом этой деятельности был готовый продукт. Так, результаты многих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ученых нашего университета уже внедрены при создании новой техники и оборудования", - процитировали Рудского в пресс-службе.

По мнению проректора САФУ Марата Есеева, среди проектов, в которых может принять участие Политех, - развитие морской арктической техники с ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей" и северодвинскими предприятиями, а также организация совместно с АО "АГД Даймондс" высокотехнологичного производства по синтезу монокристаллов и алмазных пластин на их основе для квантовых сенсоров-магнитометров.

В России в рамках проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации", входящего в нацпроект "Наука", планируется создать не менее 15 НОЦ мирового уровня (на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики). Один из них должен располагаться в Арктическом регионе.