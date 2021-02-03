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Пандемия COVID-19

Власти Швеции требуют отрицательный тест на коронавирус при въезде в страну

Это не распространяется на детей и подростков до 18 лет

СТОКГОЛЬМ, 3 февраля. /ТАСС/. Все приезжающие в Швецию иностранные граждане с 6 февраля должны будут предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном не позднее 48 часов до пересечения границы королевства. О принятом в среду решении правительства Швеции объявил на пресс-конференции премьер-министр Стефан Лёвен.

"Начиная с субботы, 6 февраля, иностранные граждане, желающие приехать в Швецию, должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, - сказал он. - Тест должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов".

Решение, которое действует до 31 марта, принято в связи с быстрым распространением мутировавших вариантов нового коронавируса. Дети и подростки до 18 лет не должны предъявлять такую справку.

В настоящее время границы Швеции закрыты для граждан из всех стран за пределами ЕС и Европейской экономической зоны, а также Дании и Норвегии.

Теги
ШвецияЛёвен, СтефанПандемия COVID-19
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