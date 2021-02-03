Кипр с 6 февраля будет отправлять на самоизоляцию всех пассажиров, прибывающих на остров

НИКОСИЯ, 3 февраля. /ТАСС/. Все пассажиры, прибывающие в Республику Кипр, начиная с 6 февраля будут вынуждены уходить на самоизоляцию, которая будет составлять от 3 до 14 дней в зависимости от категории стран, а также должны будут в обязательном порядке за свой счет сдать на острове молекулярный тест на коронавирус. Такое решение принял в среду Совет министров островного государства в качестве еще одной меры по борьбе с пандемией нового коронавируса.

"Совет министров принял сегодня предложение, предусматривающее обязательную самоизоляцию в течение 72 часов и сдачу лабораторных ПЦР-тестов через 72 часа после прибытия для всех пассажиров, прибывающих из стран категорий A и B (буквы латинские - прим. ТАСС), тем самым усиливая меры, принимаемые в аэропортах республики с момента их открытия летом 2020 года", - говорится в заявлении Совмина. В сообщении подчеркивается, что "мера вступает в силу с <...> 6 февраля 2021 года" и что "стоимость лабораторного ПЦР-обследования через 72 часа после прибытия оплачивают граждане".

Для жителей стран группы С, куда входит Россия, остаются в силе существующие нормы, разрешающие приезд на остров только отдельным категориям граждан и предусматривающие обязательную двухнедельную самоизоляцию.

Все страны мира разделены на Кипре на три категории в зависимости от складывающейся в них эпидемической обстановки. Министерство здравоохранения постоянно отслеживает эту обстановку и периодически вносит изменения в распределительные списки, отдавая свои решения на утверждения Совмину, как именуется на острове заседание кабинета министров под председательством президента страны.

В состав группы А входят Австралия, Новая Зеландия, Сингапур и Таиланд, у граждан которых есть право приезда на Кипр без сертификата, подтверждающего, что они не заражены коронавирусом. В группу В включены Германия, Греция, Исландия, Китай, включая Гонконг и Макао, Норвегия, Республика Корея, Руанда, Финляндия и Япония, жителям которых для прибытия на остров требуется иметь на руках результат отрицательного теста на наличие инфекции, который был сдан не ранее чем за 72 часа до вылета на Кипр. Все эти правила продолжают оставаться в силе, но (вдобавок к ним) гражданам стран обеих этих групп с предстоящей субботы придется уходить на трехдневную изоляцию и по ее окончании сдавать молекулярные тесты.

Все остальные страны, включая Россию, находятся в группе С, откуда на остров могут приезжать только отдельные категории лиц, в том числе сотрудники дипломатических представительств и кипрских миссий международных организаций, граждане Республики Кипр и обладатели видов на жительство на острове, а также члены их семей. Они могут выбирать, где сдавать тест - у себя на родине (опять же не ранее, чем за трое суток до вылета) или уже по прилете Кипр, но затем им придется так или иначе провести как минимум две недели в самоизоляции. Последняя завершится по истечении 14 дней пребывания на карантине при условии, что тест на коронавирус, сданный на десятый день изоляции, покажет отрицательный результат.

Кто сможет приезжать с 1 марта

3 декабря 2020 года власти Республики Кипр внесли существенные послабления в действующую в условиях пандемии ограничительную систему допуска в страну зарубежных гостей, предоставив с 1 марта 2021 года "зеленый свет" для приезда с этого дня на остров в том числе и российских туристов.

Эта система предусматривает замену трех ныне существующих буквенных категорий стран на четыре цветовых: "зеленую", "оранжевую", "красную" и "серую". Жителям стран первых трех групп, в том числе и России, кипрские власти собираются разрешить приезжать на остров с 1 марта без условия проведения двух недель на карантине. Но россиянам, попавшим в "красную" категорию, необходимо будет для этого сдать два теста на коронавирус - как перед вылетом, так и по прилете на остров.

На данный момент визиты российских туристов на Кипр с 1 марта представляют собой лишь теоретическую возможность. Практическая реализация этих планов неизбежно потребует восстановления полноценного пассажирского авиасообщения между РФ и Кипром, которое, несмотря на выполнение рядом авиакомпаний грузопассажирских рейсов для отдельных категорий граждан, пока официально не возобновлялось.

Карантинный режим на острове

В настоящий момент на Кипре продолжает действовать карантинный режим, который был введен здесь 10 января. Выход из него предусматривает несколько этапов послаблений. Первый из которых вступил в силу 1 февраля вместе с возобновлением работы парикмахерских и повышением с 25% до 50% от общей численности персонала лимитной планки количества сотрудников частных компаний, которые физически могут присутствовать на рабочих местах.

Второй этап послаблений, который должен начаться с 8 февраля, будет более ощутимым, поскольку предусматривает возвращение части школьников в классы, возобновление работы объектов розничной торговли промышленными товарами, богослужений в храмах, а также открытие для посещения музеев и археологических памятников.

Но несмотря на это, и во время первого, и во время второго этапа на юге Кипра будут оставаться в силе существующие на данный момент ограничения на передвижение по острову - это и комендантский час, который действует с 21:00 до 05:00 по местному времени (с 22:00 до 06:00 мск), и право покидать свои жилища не более двух раз в сутки и лишь после извещения властей путем отправки СМС-сообщения с указанием цели выхода из дома и получения в ответ соответствующего разрешения.