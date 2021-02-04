Вылеты всех рейсов из главного аэропорта Чукотки перенесли на 5 февраля

ТАСС, 4 февраля. Вылеты всех рейсов из главного аэропорта Чукотки в Анадыре, в том числе и в другие регионы России, задержанные из-за циклона, перенесены на 5 февраля, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

На 5 февраля запланированы вылеты рейсов в Залив Креста, Беринговский, Петропавловск-Камчатский, Кепервеем, Ваеги, Марково, Владивосток и Хабаровск. Также ожидается вылет рейса из Анадыря в Москву, ранее назначавшийся на 1 февраля.

В окружном правительстве ТАСС сообщили, что большая часть рейсов из аэропорта Анадыря выполняется по понедельникам и пятницам. Так как погодные условия 1 февраля не позволяли совершать авиаперевозки, руководством аэропорта было принято решение о переносе всех рейсов на пятницу из-за неблагоприятного метеопрогноза на всю неделю. Пассажиры задержанных рейсов ожидают вылета в Анадыре в собственных квартирах или у родственников, в гостинице за счет работодателя проживает один человек.

31 января в Анадыре и Анадырском районе Чукотки было объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 40 м/с. Были отменены занятия в школах и приостановлено выполнение некоторых автобусных рейсов. Сейчас в Анадыре идет снег, скорость ветра составляет около 12 м/с.

Аэропорт имени Ю. С. Рытхэу - международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре.