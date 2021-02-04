На острове Хайнань открылся первый супермаркет юридических услуг

САНЬЯ /Китай/, 4 февраля. /ТАСС/. Первый в южной китайской провинции Хайнань супермаркет юридических услуг (Sanya Haitang District Legal Service Supermarket) открылся в районе Хайтан города-курорта Санья на юге острова. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

Церемония открытия единого центра юридических услуг состоялась 1 февраля. По данным издания, в супермаркете представлено 24 учреждения, которые будут оказывать услуги населению. Среди них - юридические фирмы, нотариальные и арбитражные учреждения и другие.

Как сказал на церемонии открытия заместитель главы департамента юстиции Хайнаня Линь Линь, "открытие первого в провинции супермаркета юридических услуг содействует строительству на острове порта свободной торговли, а также созданию деловой среды, основанной на верховенстве права". Он отметил, что в задачи этого специализированного учреждения также войдет продвижение инноваций в сфере предоставления юридических услуг и повышение их эффективности.

1 июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу создания свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону.

Согласно программе, власти Китая планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань в 2025 году. К этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.