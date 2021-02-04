Предприятия на Камчатке получат компенсации за привлечение работников из других регионов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Десять камчатских предприятий получат в 2021 году денежные компенсации затрат, связанных с привлечением сотрудников из других регионов России. Большая часть средств на компенсации выделена из федерального бюджета, сообщила ТАСС заместитель начальника отдела развития трудовой мобильности и взаимодействия с работодателями краевого Минтруда Инна Смолькина.

"В рамках региональной госпрограммы "Содействие занятости населения Камчатского края" за каждого привлеченного из других регионов квалифицированного специалиста, который отсутствует на рынке труда полуострова, предприятия края могут получить финансовую поддержку в размере до 1 млн рублей. Эти деньги могут быть использованы на оплату проезда работника и членов его семьи на Камчатку, прохождение медосмотра, аренду жилья. В этом году такая поддержка будет оказана десяти камчатским предприятиям", - сказала Смолькина.

Отобранные предприятия занимаются горнорудной промышленностью, энергетикой и сельским хозяйством. Большую часть компенсаций региону предоставили из федерального бюджета.

За пять лет существования госпрограммы предприятия региона получили компенсации на общую сумму около 70 млн рублей. Благодаря оказываемым мерам поддержки нескольким крупным компаниям края удалось практически полностью укомплектовать штаты сотрудников.