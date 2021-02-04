В Ростовской области создадут природный парк площадью 170 тыс. га

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 февраля. /ТАСС/. Новая особо охраняемая природная территория появится на севере Ростовской области. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин, площадь природного парка, который разместится в Верхнедонском и Шолоховском районах, составит 170 тыс. га.

"Огромным природным наследием обладают северные территории области - на территории Верхнедонского и Шолоховского районов. Здесь планируется создание особой охраняемой природной территории областного значения площадью более 170 тыс. га", - сказал в четверг ТАСС собеседник агентства.

Министр отметил, что в регионе уже созданы государственные природные заказники областного значения "Горненский" и "Левобережный". Всего в Ростовской области сейчас 84 особо охраняемые природные территории в 233 тыс. га, что составляет 2,3% от площади региона.

К 2024 году власти Ростовской области намерены увеличить общую площадь природных парков до 3,3% от площади региона, а к 2030 году до 4%. "По мнению многих специалистов и ученых, это самый реальный способ, позволяющий остановить процесс деградации естественных природных комплексов, а также сохранить природный мир во всем многообразии", - отметил Фишкин.

О новых экологических маршрутах

Фишкин также сообщил, что в регионе в 2021 году появятся пять новых экологических маршрутов созданы в Ростовской области.

"Обустроены новые экологические маршруты: "Заповедный остров" на участке "Островной" природного парка "Донской", "Горненская степь" на территории заказника Горненский, "Редкие и ценные животные степей" в долине Западного Маныча, "Урочище "Островное" в зоне охраняемого ландшафта музея-заповедника М. А. Шолохова, "Флора и фауна государственного природного биосферного заповедника "Ростовский". Их открытие планируется в текущем году", - сказал в четверг ТАСС собеседник агентства.

По словам Фишкина, маршруты разработаны с ассоциацией "Живая природа степи". Осенью 2020 года совместно с ассоциацией был открыт для посещения экологический маршрут "Раздорские склоны" в Усть-Донецком районе. Маршрут протяженностью 1,5 км расположен между хутором Коныгиным и станицей Раздорской, проложен по склону балки Кулиничева. При его посещении туристы могут увидеть растения, животных, которые занесены в Красную книгу РФ и Красную книгу Ростовской области.

В июле 2020 года губернатор Василий Голубев сообщал, что в дельте Дона может появиться полноценная туристско-рекреационная зона. Также власти региона рассчитывают увеличить туристический поток в город Таганрог на берегу Азовского моря в четыре раза. При разработке дорожной карты по развитию туризма в Таганроге, по словам Голубева, приоритет отдан сохранению уникальной культурно-исторической среды города, основанного Петром I.

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