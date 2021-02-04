Ко Дню науки РФ в открытом доступе появятся десятки научно-популярных книг

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Более 40 научно-популярных книг российских и зарубежных авторов, отражающих современную научную картину мира, с 8 февраля, Дня науки в России, можно будет скачать бесплатно. Об этом в четверг ТАСС сообщила пресс-служба инициатора проекта, научно-просветительской программы "Всенаука".

"С 8 февраля 2021 года десятки ключевых научно-популярных книг по важнейшим темам любой из нас сможет скачать бесплатно и при этом полностью легально. Акция не имеет аналогов в российской практике. Бесплатными стали книги, отобранные экспертами "Всенауки" и Комиссией по популяризации науки Российской академии наук (РАН)", - говорится в сообщении.

В числе книг, которые появятся в открытом доступе на сайте программы, "Теория всего" Стивена Хокинга, "Будущее разума" Митио Каку, "Эгоистичный ген" Ричарда Докинза, "Вселенная" Сергея Попова, "Эволюция человека" Александра Маркова. Все книги на законных основаниях предоставлены ведущими российскими издательствами научно-популярной литературы: "Альпина Нон-фикшн", АСТ, Corpus, Neoclassic, МИФ, "Питер", "Бином. Лаборатория знаний", "Альпина паблишер", МЦНМО.

"Прекрасная инициатива "Всенауки" позволяет облечь известный девиз "Знание - сила" в более конкретный "Умные книги - сила". Российская академия наук рада предоставить экспертов, площадку для размещения книг и частично финансирование для того, чтобы лучшие научно-популярные книги стали доступны каждому любознательному человеку", - сказал вице-президент РАН, глава комиссии РАН по популяризации науки Алексей Хохлов, слова которого приводятся в сообщении.

Средства на приобретение цифровых прав на научно-популярные книги были собраны также при помощи пожертвований на краудфандинговой платформе - за два месяца сотни людей перечислили более 1 млн рублей. Кроме того, финансовую помощь проекту оказал негосударственный институт развития "Иннопрактика". Активную поддержку проекту оказали также РАН, Фонд президентских грантов и Российская государственная библиотека.

"Знания - это лучший подарок, который каждый из нас может себе сделать. Вопрос всегда был только в доступе к актуальной и проверенной информации. Мы рады, что вместе с коллегами удалось решить эту задачу и даже раньше намеченных сроков разместить коллекцию в бесплатном и легальном доступе на страницах НЭБ, а уже совсем скоро - в мобильном приложении "НЭБ.Свет", - отметил генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

О программе

Научно-просветительская программа "Всенаука" стартовала в России в сентябре при поддержке Фонда президентских грантов. Еа сайте программы зарегистрировано более 1 тыс. ученых, преподавателей, популяризаторов науки и других экспертов. В число партнеров проекта входят Российская академия наук, Российская государственная библиотека, "Русская Википедия", ведущие издательства научно-популярной литературы.