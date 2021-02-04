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Пандемия COVID-19

Китай в 2021 году трижды находил следы COVID-19 на рыбной продукции из России

Генетический материал коронавируса обнаружили на упаковках рыбоперерабатывающих предприятий и судов в Камчатском и Хабаровском краях, а также Мурманской области

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Китая три раза с начала 2021 года обнаруживали следы нового коронавируса на упаковке рыбной продукции из России. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"С начала января 2021 года власти Китая трижды выявляли генетический материал коронавируса на упаковке продукции российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, расположенных в Хабаровском крае, Камчатском крае и Мурманской области", - отмечается в сообщении.

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Как сообщили в ведомстве, в соответствии с поступившим запросом Главного таможенного управления Китайской Народной Республики, в ближайшее время планируется проведение инспекции по видеосвязи на двух таких предприятиях, расположенных в Хабаровском и Камчатском краях.

Китайской стороной будет рассмотрен вопрос соответствия предприятий требованиям страны, а также выполняемые меры по профилактике и предупреждению возникновения и распространения возбудителя COVID-19 при производстве рыбопродукции.

Перед проведением инспекции Россельхознадзор организует предобследование, к которому будут привлечены специалисты Роспотребнадзора и Росрыболовства. Соответствующие обращения уже направлены Россельхознадзором в центральные аппараты этих ведомств, добавляется в сообщении.

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РоссияКитайПандемия COVID-19
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