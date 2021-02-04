Китай в 2021 году трижды находил следы COVID-19 на рыбной продукции из России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Китая три раза с начала 2021 года обнаруживали следы нового коронавируса на упаковке рыбной продукции из России. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"С начала января 2021 года власти Китая трижды выявляли генетический материал коронавируса на упаковке продукции российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, расположенных в Хабаровском крае, Камчатском крае и Мурманской области", - отмечается в сообщении.