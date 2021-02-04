Более 70 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье в январе

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Более 70 семей с тремя и более детьми обеспечили земельными участками в Московской области в январе 2021 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"За три рабочие недели 2021 года администрации городских округов предоставили бесплатные земельные участки 73 многодетным семьям. От одного до 13 земельных участков были переданы многодетным семьям 18 муниципальных образований Московской области", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Как сообщил зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, которого цитирует пресс-служба, вопрос обеспечения многодетных семей Подмосковья земельными участками является одним из приоритетных. По его словам, с 2011 года землю в Подмосковье получили 28 083 семьи с тремя или более детьми", - сказал Разин.