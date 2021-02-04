В 2020 году прекращена работа 67 тыс. вредоносных ресурсов за рубежом и 65 тыс. в России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Работа более 67 тыс. вредоносных ресурсов за рубежом и 65 тыс. в России, с которых осуществлялись кибератаки, прекращена в прошлом году. Об этом сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

"В 2020 году усилиями НКЦКИ прекращено функционирование более 67 тыс. вредоносных ресурсов в зарубежном адресном пространстве, с которых осуществлялись компьютерные атаки на информационно-телекоммуникационные системы РФ, - сказал он, выступая на 23-м Национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2021". - По запросам иностранных партнеров в информационном пространстве РФ было прекращено функционирование более 65 тыс. вредоносных ресурсов".

По словам Мурашова, основной источник кибератак на российские ресурсы находится за пределами страны.

"Приведенные данные продолжают свидетельствовать о том, что основной источник кибератак в РФ находится вне ее территории. Такие данные подтверждаются данными зарубежных компаний в сфере информационной безопасности", - сказал он.