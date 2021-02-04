{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В 2020 году прекращена работа 67 тыс. вредоносных ресурсов за рубежом и 65 тыс. в России

Замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов сообщил, что основной источник кибератак на российские ресурсы находится за пределами страны

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Работа более 67 тыс. вредоносных ресурсов за рубежом и 65 тыс. в России, с которых осуществлялись кибератаки, прекращена в прошлом году. Об этом сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

"В 2020 году усилиями НКЦКИ прекращено функционирование более 67 тыс. вредоносных ресурсов в зарубежном адресном пространстве, с которых осуществлялись компьютерные атаки на информационно-телекоммуникационные системы РФ, - сказал он, выступая на 23-м Национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2021". - По запросам иностранных партнеров в информационном пространстве РФ было прекращено функционирование более 65 тыс. вредоносных ресурсов".

По словам Мурашова, основной источник кибератак на российские ресурсы находится за пределами страны.

"Приведенные данные продолжают свидетельствовать о том, что основной источник кибератак в РФ находится вне ее территории. Такие данные подтверждаются данными зарубежных компаний в сфере информационной безопасности", - сказал он.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
В России за сутки выявили 16 714 заразившихся коронавирусом
Общее количество инфицированных достигло 3 917 918
Читать полностью