В Минпросвещения сообщили, что свыше 300 школ не готовы ввести бесплатное горячее питание

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Более 300 школ в РФ не готовы к обеспечению учеников начальных классов бесплатным горячим питанием, сообщил в четверг замдиректора департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России Андрей Родионов.

"По состоянию на 28 января, по данным Роспотребнадзора, у нас остались [неготовыми] 343 школы", - сказал он на заседании рабочей группы по парламентскому контролю за обеспечением бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

По словам Родионова, летом прошлого года Роспотребнадзор не подтвердил готовность к обеспечению бесплатным горячим питанием 2 386 школ в РФ, к октябрю их число снизилось до 415, эти школы не вошли в расчет на получение федеральных субсидий в 2021 году, уточнил он.

В ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию в январе 2020 года президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.