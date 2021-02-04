В Крыму предлагают учитывать инфляцию при расчете субсидий регионам на питание школьников

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма предложили учитывать уровень роста цен на продукты при расчете размера субсидий, выделяемых регионам России на организацию питания школьников 1-4-х классов. Об этом сообщила зампредседателя правительства региона - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская на заседании рабочей группы по парламентскому контролю за обеспечением бесплатным горячим питанием обучающихся.

"Мы стараемся выдерживать цену и стоимость питания. Но я предполагаю, что в будущем инфляция будет влиять на стоимость продуктового набора. Пока незначительное было влияние в этом году. Но будущие годы покажут нам тоже, что инфляцию необходимо учитывать при расчете субсидий для каждого субъекта", - сказала Романовская.

Министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик рассказала в докладе, что крымские школы обеспечены продуктами питания, которые производятся на полуострове местными компаниями.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, который подразумевает обеспечение бесплатным питанием учеников 1-4-х классов. В школах, технически готовых к этому, дети начали получать питание с 1 сентября прошлого года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года. При этом в Крыму подобная региональная программа действовала и раньше. В 2020 году за счет средств федерального бюджета финансировалось горячее питание для детей в 413 школах, за счет бюджета республики - в 134 школах, что связано с необходимостью модернизации пищеблоков в них.