Более 60% работодателей в России требуют носить маски на рабочем месте

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Свыше 60% работодателей в России требуют от своих сотрудников носить медицинские маски на рабочем месте. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

"Маска обязательна для всех сотрудников в 62% организаций, чаще всего это правило актуально на крупных предприятиях численностью от 1 000 человек (71%), в компаниях сферы услуг (68%) и логистики (67%). В 18% организаций защита органов дыхания требуется лишь от некоторых категорий сотрудников (как правило, непосредственно работающих с людьми). В каждой пятой компании (20%) от работников не требуется ношение масок. Чаще всего о таком рассказывали представители IT-компаний (39%)", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что сегодня в общей сложности 70% россиян, работающих на территории работодателя, носят на работе медицинскую маску, причем 14% делают это абсолютно добровольно: работодатели не предъявляют к ним таких требований. По данным опроса, добровольное решение носить медицинскую маску чаще принимают россияне старше 45 лет: каждый пятый опрошенный (20%) работает в маске, даже если правила компании этого не требуют. Защищают органы дыхания по требованию работодателя 56% россиян, причем женщины чаще мужчин (61% и 53% соответственно).

При этом каждый четвертый работающий россиянин (25%) не носит медицинскую маску, поскольку работодатель этого не требует. А 5% россиян работают без маски, даже несмотря на прямое требование работодателя. Респонденты, как правило, объясняют это наличием у себя антител к COVID-19, личным дискомфортом или неверием в серьезность коронавируса.

Исследование проводилось 27 января - 1 февраля во всех округах РФ. В нем приняли участие 500 менеджеров по персоналу и другие представители кадровых служб, а также свыше 1,6 тыс. россиян старше 18 лет, работающих на территории работодателя.