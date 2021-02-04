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Пандемия COVID-19

Глава крупнейшего в Азии инвестфонда назвала впечатляющей эффективность "Спутника V"

По словам Хо Чин, "идея использовать различные носители во время второй дозы представляется очень разумной"

СИНГАПУР, 4 февраля. /ТАСС/. Глава крупнейшего в Азии сингапурского инвестиционного фонда Temasek Holdings Хо Чин назвала "впечатляющими" результаты клинических испытаний российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

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Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное

"Эффективность на уровне 90% через 21 день после введения первой дозы - это впечатляет", - написала Хо Чин, супруга премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна, в Facebook. По ее словам, "идея использовать различные носители во время второй дозы представляется очень разумной". "Это объясняет, почему производитель AstraZeneca планирует объединить усилия с [НИЦЭМ им Н. Ф.] Гамалеи в совместной разработке вакцин", - написала глава фонда.

Хо Чин также отметила, что российский "научный институт и его исследователи пользуются высоким авторитетом и хорошей репутацией среди ученых и разработчиков вакцин во всем мире".

2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека. Препарат уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии и ОАЭ.

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