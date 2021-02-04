Главу Ульяновска госпитализировали с коронавирусом

УЛЬЯНОВСК, 4 февраля. /ТАСС/. Коронавирус подтвердили у главы города Ульяновска Сергея Панчина, его госпитализировали в центральную городскую клиническую больницу (ЦГКБ). Об этом в четверг он написал в своем аккаунте в Instagram.

Информация о заражении Панчина коронавирусом появилась в СМИ в среду. В пресс-службе администрации города ТАСС 3 февраля эти данные не подтвердили, пояснив, что глава города находится на официальном больничном, при этом его диагноз собеседница агентства уточнить не смогла.

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в связи с выявлением коронавируса у супруги перешел на самоизоляцию, а недавно был госпитализирован в ЦГБ, так как очередной тест показал положительный результат", - отметил он.

Панчин добавил, что заболевание протекает в легкой форме. "Как говорят врачи, прогноз благоприятный, иду на поправку", - уточнил он.

Глава города также отметил, что в начале января сделал первую прививку от коронавируса. Следующая должна была быть 3 февраля. "Отмечу, что, возможно, благодаря вакцине заболевание протекает не в такой сложной форме", - написал Панчин.

С 20 января глава Ульяновска ушел на самоизоляцию после подтверждения коронавируса у его супруги. При этом Панчин продолжал работу и перевел все совещания в дистанционный режим.

О ситуации в регионе

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области подтверждено 44 485 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 42 115 человек. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 644 пациента с подтвержденной инфекцией.