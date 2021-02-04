Глава Крыма поручил усилить контроль за стройками и отслеживать работу чиновников по GPS

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Контроль за ходом строительства инфраструктурных объектов в Крыму будут вести при помощи председателей многоквартирных домов (МКД), а для чиновников введут GPS-трекеры, чтобы отслеживать их поездки на стройплощадки. Такое поручение на совещании дал глава республики Сергей Аксенов.

"К сожалению, та информация, которая поступает от должностных лиц, зачастую не является объективной, честной. Уже видим по результатам деятельности прошлого года, что положиться на эту информацию, к сожалению, мы не можем. Я без шуток говорю, сегодня в отстающих регионах, где заваливается работа, а замы или глава не выезжают на объекты и там не бывают, вплоть до того, что введем GPS-трекеры. Будем вешать их замам и руководителям, чтобы понимать, где они находятся в конкретный момент, поскольку доверия нет", - сказал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что, прежде всего, это касается администрации города Симферополя. "Давайте в таком формате: раз в месяц или в последнюю неделю месяца полностью все выводим сюда, и председатель МКД или уполномоченный докладывают, как идет работа, чем занимались должностные лица", - добавил Аксенов.

В январе он сообщал, что главы администраций Симферополя, Керчи и Евпатории получат выговоры, поскольку в 2020 году эти муниципалитеты не достигли целевых показателей исполнения федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя и национальных проектов.