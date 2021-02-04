В Польше считают, что Европа проходит третью волну коронавируса

ВАРШАВА, 4 февраля. /ТАСС/. Страны Европы уже сейчас проходят третью волну эпидемии коронавируса. Об этом заявил на брифинге в четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Сейчас в Европе мы находимся в периоде третьей волны", - сказал он, подчеркнув, что первая волна была весной прошлого года, а вторая - в октябре. "В Польше она проходит значительно спокойнее, чем в других странах, но нельзя терять бдительность", - добавил глава польского правительства.

"Сегодня мы смотрим одновременно на несколько параметров, чтобы представлять себе угрозы", - добавил Моравецкий, назвав среди этих параметров число заразившихся, количество сделанных тестов, число умерших, доступность коек, а также темп поставок вакцин, так как от этого зависят сроки появления популяционного иммунитета, и международную ситуацию.

Ситуация с распространением коронавируса в Польше в последние недели стабилизировалась. Суточный прирост не превышает 7 тыс. новых случаев в день. Всего начиная с 4 марта, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 1 533 511 человек, умерли 38 344, выздоровели 1 288 163. За все время эпидемии было сделано 8,7 млн тестов на коронавирус.