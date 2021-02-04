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В Архангельской области создали первый в России атлас по истории региона

Его издание приурочено к 310-летию со дня рождения Михаила Ломоносова, которое будет отмечаться 19 ноября 2021 года

АРХАНГЕЛЬСК, 4 февраля. /ТАСС/. Первый атлас по истории региона для школьников издали в Архангельской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации региона.

"Первый в России атлас по региональной истории для школьников вышел в свет в Архангельской области. Уникальный образовательный проект реализован в рамках подготовки к 310-летию со дня рождения Михаила Ломоносова. Именно поэтому историко-культурный атлас получил название "Родина Михаила Ломоносова в истории России с древнейших времен до наших дней", - говорится в сообщении.

Впервые для школьников систематизировали информацию, которая отражает основные моменты истории Русского севера. Губернатор Александр Цыбульский в официальном аккаунте "ВКонтакте" отметил главную особенность атласа - возможность визуализации учебного материала. "Мы все больше привыкаем к визуализации получаемой информации. Это, на мой взгляд, не только сокращает время ее получения, но и легче для запоминания, - написал Цыбульский. - Чтение, разумеется, никто не отменял - для качественного образования это основа".

Атлас интегрировали с учебными пособиями по истории Архангельского Севера для учеников шестых - одиннадцатых классов. "Авторы ставили перед собой две главные цели: систематизировать представления о развитии нашей территории с древнейших времен, а также выделить специальный раздел - показать карты, которые отражали бы жизненный путь и наследие Михаила Васильевича Ломоносова", - приводит пресс-служба автора-составителя атласа, кандидата исторических наук Романа Болдырева.

Издание одобрил Институт российской истории РАН. Первый тираж составил 10 тыс. экземпляров.

Теги
РоссияАрхангельская областьЦыбульский, Александр Витальевич
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