{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подозреваемый в краже продуктов директор школы в Каспийске подал заявление об уходе

Ранее его исключили из "Единой России" за дискредитирующие действия

МАХАЧКАЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Директор школы в Каспийске, подозреваемый в краже продуктов из учебного заведения, написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе мэрии.

На эту тему

"В Каспийске написал заявление об уходе по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.

Накануне президиум регионального политсовета партии "Единая Россия" исключил директора этой школы из партии за дискредитирующие действия.

Ранее Министерство просвещения РФ потребовало от главы Министерства образования и науки Республики Дагестан проверить информацию СМИ о директоре, который якобы вывозил из школы продукты, предназначенные для школьников, и уточнить, дошли ли до детей выделенные на горячее питание средства. В администрацию Каспийска от партии было направлено письмо о рассмотрении вопроса соответствия занимаемой им должности директора школы.

Мэр города Борис Гонцов сообщал, что все образовательные учреждения проверят в Каспийске после инцидента с задержанием директора одного из них с продуктами, которые он якобы вывозил из школы. Гонцов также сообщал, что правоохранительные органы подозревают директора в хищении продуктов питания.

Теги
РоссияДагестан
Пушков: блокировку соцсетей не введут в РФ в случае удаления призывов к незаконным акциям
По словам главы временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ, "если будут повторяться противоправные действия со стороны сетевых компаний, то через два-три месяца начнется конкретная работа по разработке соответствующей системы наказаний"
Читать полностью