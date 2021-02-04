Влияние мутаций коронавируса на эффективность вакцины "Эпиваккорона" не зафиксировано

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Мутации коронавируса, влияющие на эффективность вакцины "Эпиваккорона", пока не зафиксированы. Об этом в четверг сообщила и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству государственного научного центра "Вектор" Татьяна Непомнящих.

"Проводится мониторинг штаммов, которые циркулируют на территории РФ. Это позволяет нам оценивать, не произошли ли мутации в тех фрагментах белка, на которые, собственно, наша вакцина вызывает выработку антител. Мы непрерывно проводим такой мониторинг, и в настоящее время каких-либо мутаций [которые влияли бы на эффективность] нет. Она [вакцина] у нас рассчитана на консервативные участки [вируса]", - сказала она на круглом столе на тему "Российская наука и медицина VS COVID-19. Вызовы и достижения".

"Вектор" получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах 24 июля 2020 года, сами исследования завершились 30 сентября. Президент РФ Владимир Путин 14 октября сообщил, что препарат получил регистрационное удостоверение. Разрешения на пострегистрационные испытания "Эпиваккороны" были выданы 16 ноября (среди 150 добровольцев старше 60 лет) и 18 ноября (среди 3 000 человек старше 18 лет).