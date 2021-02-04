МВД предлагает внести близких родственников пропавших в перечень геномной регистрации

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. МВД России разработало документ, согласно которому предлагается внести в перечень обязательной геномной регистрации родственников без вести пропавших. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

Законопроект в настоящее время находится на общественном обсуждении на портале проектов нормативных правовых актов. "Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "О государственной геномной регистрации в РФ", в том числе определить, что близкими родственниками лица, пропавшего без вести, являются лица, находящиеся в биологическом родстве: родители, дети, полнородные братья и сестры, а также расширить перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, за счет лиц, пропавших без вести, и их близких родственников", - говорится в сообщении.

Проведение обязательной государственной геномной регистрации в отношении близких родственников лиц, пропавших без вести, планируется осуществлять не в принудительном порядке. "Предложение о включении близких родственников лиц, пропавших без вести, в соответствующий перечень обусловлено тем, что обязательная государственная геномная регистрация осуществляется за счет средств федерального бюджета, в отличие от добровольной государственной геномной регистрации, проводимой за плату", - подчеркнули в МВД.

Положениями законопроекта устанавливается, что геномная информация близких родственников лица, пропавшего без вести, хранится до установления места нахождения лица, но не более 70 лет, и может быть уничтожена по письменному заявлению этих лиц.