Пилотный проект студенческого туризма по обмену могут реализовать в Ленобласти и Крыму

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву с просьбой обеспечить апробацию программы студенческого туризма по обмену между регионами и субсидировать проезд для студентов в период каникул между Крымом и Ленинградской областью. Об этом сообщила в четверг пресс-служба комитета.

Как пояснял ранее депутат, суть инициативы заключается в организации обмена студентами между различными регионами в период отпусков, размещать их предлагается в свободных общежитиях при вузах. Инициатива принадлежит Молодежному парламенту при Госдуме.

"Пилотный проект студенческого обмена решено апробировать между Республикой Крым и Ленинградской областью", - говорится в письме Пайкина. По его словам, инициатива поддержана руководством Ростуризма, Республики Крым и Ленинградской области.

При этом, отмечает депутат, стоимость билетов может стать препятствием для совершения поездки. "Рыночная стоимость билетов на железнодорожный и авиатранспорт начинается от 4 и 5,5 тыс. рублей соответственно. Для учащихся очных отделений, а также тех, кто учится заочно и работает, чтобы оплатить образование, это существенная и подчас непосильная сумма. Важно создать условия для апробации проекта студенческого туризма", - говорится в его обращении на имя Савельева.