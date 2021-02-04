Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в некоторых регионах Центральной России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ветер с порывами до 12-18 м/с, сильный снег и похолодание в ночные часы до минус 12-17, а местами - до 20 градусов ожидаются в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО) 4-5 февраля. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются, в частности, во Владимирской, Воронежской, Рязанской, Тульской, Ярославской областях, сообщается на сайтах местных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным ЦГМС по Тульской области, до конца суток 4 февраля в регионе ожидается снегопад, ветер усилится до 12-17 м/с, на дорогах будет гололедица, возможны снежные заносы, непогода сохранится до утра 5 февраля, при этом температура воздуха в ночь на пятницу понизится на 10-12 градусов. "Температура воздуха ночью - минус 8-13 градусов, днем минус 5-10 градусов", - отмечается на сайте областного гидрометцентра.

Аналогичные погодные условия с вечера четверга и с сохранением днем в пятницу прогнозируются в Брянской, Владимирской, Курской, Рязанской, Ярославской областях. "Ночью и в первой половине дня 5 февраля ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 12-17 м/c, метель с ухудшением видимости менее 1 000 м, на дорогах - снежные заносы, гололедица", - сообщает ЦГМС по Рязанской области.

В Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой областях также возможны осадки различной интенсивности, усиление ветра, но существенного перепада температуры воздуха не ожидается, столбики термометров в ночь на пятницу покажут около минус 2-7 градусов, днем - до минус 1-5 градусов. "С 18:00 4 февраля до 18:00 5 февраля местами по Воронежской области и в городе Воронеже ожидаются налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, усиление ветра до 18 м/с", - говорится в предупреждении, распространенном синоптиками гидрометцентра по региону.

До минус 11-15, местами - до минус 20 градусов в ночь на 5 февраля похолодает в Ивановской, Калужской, Костромской, Орловской, Смоленской и Тверской областях, возможны снегопады. "На территории Тверской области ожидается холодная погода с постепенным понижением температуры ночью до минус 15-20 градусов, местами - до минус 25 градусов, днем - 10-15 градусов", - предупредили в областном ЦГМС.