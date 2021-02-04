В Новгородской области начинает работу единый телефон для записи на вакцинацию от COVID-19

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 февраля. /ТАСС/. Запись на вакцинацию от коронавируса в Новгородской области будет производиться специалистами единого телефонного центра по номеру 122. Об этом сообщил министр госуправления региона Илья Борцевич.

В конце января губернатор Новгородской области Андрей Никитин в рамках заседания оперативного штаба отдал распоряжение разработать методики, по которым пункты вакцинации смогут принимать большее количество людей в день. По данным на конец января, средняя пропускная способность пункта составляет 30 человек в день.

"Выработаны предложения, исходя из текущей ситуации, перестроить работу единого кол-центра таким образом, чтобы приглашения и напоминания о вакцинации совершали сотрудники кол-центра, а не врачи. На это потребуется две недели за которые будет доработана система и [будет произведен] донабор персонала", - сообщил Борцевич.

С 12 февраля обязанности по записи и оповещению о вакцинации полностью перейдут от медработников к сотрудникам единого кол-центра. Специалисты считают, что это повысит пропускную способность пунктов вакцинации в два раза. Также чиновникам предстоит проверить все точки вакцинации и выработать дополнительные предложения по оптимизации их работы. На сегодняшний день в регионе работают 30 пунктов вакцинации, одна мобильная выездная бригада и еще пять начнут работу в ближайшее время.

Сейчас 7 673 жителя области записались на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, из них более 1 000 - пенсионеры. К началу февраля общее число поступившей в регион вакцины составило 9 412 доз. В ходе заседания оперативного штаба министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева сообщила, что разнарядка по вакцине составлена для всех медицинских организаций, включая ведомственные: медсанчасть УВД, медсанчасть ФСИН, медицинский центр "Акрон", "123-й Авиаремонтный завод" и медсанчасть НовГУ.

Первую часть вакцинации прошли 3 075 человек, все этапы вакцинации завершили 677 человек. По данным на 4 февраля, суточный прирост заболевших коронавирусом составил 139 человек. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в регионе - 24 616. Выздоровели - 23 667 человек, 110 пациентов умерли.