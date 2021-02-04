Под Волгоградом полиция применила оружие, чтобы остановить автомобиль

ВОЛГОГРАД, 4 февраля. /ТАСС/. Полицейские остановили автомобиль под Волгоградом, пробив выстрелом из табельного оружия колесо, возбуждено административное дело, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Инспекторы ДПС по Палласовскому району обратили внимание на автомашину, которая двигалась на высокой скорости. Полицейские потребовали водителя остановиться, однако тот, увеличив скорость, попытался скрыться. Началось преследование, при этом водитель совершал опасные маневры, создавая угрозу для жизни и здоровья граждан. Для остановки автомобиля инспектор ДПС произвел один предупредительный выстрел в воздух и два выстрела по задним колесам автомобиля нарушителя. Было повреждено заднее левое колесо легковушки, машина съехала с дороги и остановилась", - рассказали в пресс-службе.

За рулем находился 16-летний местный учащийся техникума, не имеющий водительского удостоверения. Подросток пояснил, что ключи от машины, которая принадлежит родственнице, он взял тайком, чтобы покататься с друзьями.

Сотрудниками ГИБДД составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ ("Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства") и ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством"). Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения к административной ответственности законных представителей подростка.

В результате применения табельного оружия автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе областного главка МВД.