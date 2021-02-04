В Пермском крае с 5 февраля возобновят работу детские развлекательные центры и цирк

ПЕРМЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае разрешил возобновить работу детским развлекательным центрам и государственному цирку с 5 февраля при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В Пермском крае приняты послабления по деятельности развлекательных центров, а также организаций, предоставляющих услуги аттракционов, игровых автоматов либо развлекательные и досуговые услуги в торговых комплексах и отдельно стоящих зданиях. С 5 февраля они смогут возобновить свою работу. Оперштаб согласовал возобновление деятельности Пермского цирка, который находится в федеральном подчинении", - говорится в сообщении.

В заведениях должны соблюдаться масочный режим и социальная дистанция. Уточняется, что число одновременно находящихся в игровом зале посетителей устанавливается исходя из расчета один человек на 4 кв. м площади помещения, количество зрителей в цирке должно быть не более 50% от числа мест в зале. Представления здесь будут проходить без антракта, в помещении цирка запрещена торговля.

"Еще одно послабление касается количества посетителей при организации прогулок на Заводе Шпагина, в зоопарке, музеях и выставочных залах: число участников одной группы увеличено с 10 до 20 человек", - добавили в краевом правительстве.

При этом до 21 февраля продлен запрет на проведение дискотек и массовых мероприятий, на две недели - режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, находящихся в группе риска. Заведения общественного питания продолжат работать с шести утра до часу ночи, в них по-прежнему нельзя проводить корпоративные мероприятия, банкеты, дни рождения и другие торжества.

На 4 февраля в Пермском крае зарегистрировано 40 924 случая заражения коронавирусом, темп прироста за последние сутки - 0,7%. В больницах на лечении находятся более 1,3 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом, почти 34 тыс. человек с начала пандемии выздоровели.