Ульяновский онкодиспансер получил новое оборудование

УЛЬЯНОВСК, 4 февраля. /ТАСС/. Новый линейный ускоритель и аппарат МРТ общей стоимостью около 350 млн рублей установлены в Ульяновском областном клиническом онкологическом диспансере, оборудование приобретено по программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг главный врач медицинского учреждения Владимир Смирнов.

"Стоимость тяжелого оборудования составляет порядка 350 млн рублей. Это и [аппарат] МРТ, и ускоритель", - сказал он. Смирнов уточнил, что аппарат МРТ появился в онкодиспансере впервые, ранее пациентов направляли в другие медучреждения для проведения этого исследования. "Теперь мы сможем сами обследовать на нем более 800 обратившихся в год", - пояснил он.

По словам главного врача, новый линейный ускорительный комплекс сейчас вводится в эксплуатацию. Старый аппарат уже выработал свой срок, прослужив более 10 лет. "Это один из самых современных лучевых ускорителей, такое оборудование стоит в федеральном центре в Димитровграде. Новая техника позволит врачам применять современные методики лучевой терапии - одни из самых распространенных и эффективных сегодня в борьбе с раком. В таком виде лечения сейчас нуждается 1 300 ульяновцев", - добавил Смирнов.

Как уточнила журналистам заведующая отделением лучевой терапии Ульяновского областного клинического онкологического диспансера Наталья Деньгина, первые пациенты пройдут лучевую терапию на новом аппарате в марте. По словам врача-рентгенолога онкодиспансера Марии Владимиркиной, аппарат МРТ в медучреждении введен в эксплуатацию в феврале, на нем прошли исследования первые шесть пациентов. Новое оборудование повысит качество диагностики и уровень выявляемости заболеваний на ранних стадиях, это позволит своевременно оказать высокотехнологичную медпомощь и снизить смертность от онкопатологий. "Данное оборудование комфортно для пациента, потому что используются все мягкие подкладки, коврики, используется мягкий пластик. Так как широкий стол, то пациенту лежать очень хорошо и комфортно, также здесь снижена производительность шума", - отметила Владимиркина.

Обновление диагностической базы

Как отметил главврач онкодиспансера, в этом году сумма на оборудование составляет порядка 169 млн рублей. "В плане обновление диагностической базы - это покупка нового компьютерного томографа. Тот, который работает, работает больше 10 лет. Покупка современнейшего робота для проведения иммуногистохимических исследований, покупка современной эндоскопической стойки в урологическое отделение для проведения эндоскопической операции и некоторые виды другой техники", - сказал он.

По словам министра здравоохранения региона Виктора Мишарина, за последние два года в онкодиспансер было закуплено более 140 единиц техники. "В областную детскую клиническую больницу, где размещено детское онкологическое отделение, приобрели аппараты ИВЛ и передвижной рентгеновский аппарат. В обоих учреждениях проводились ремонтные работы. На эти цели направлено порядка 500 млн рублей из консолидированного бюджета", - привели слова Мишарина в пресс-службе министерства.

По данным министерства здравоохранения Ульяновской области, в регионе ежегодно выявляют более 5 000 новых случаев злокачественных новообразований. На учете у врачей в области состоит порядка 32 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями, более 55% из них наблюдаются после окончания лечения пять и более лет. На реализацию программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", которая является частью нацпроекта "Здравоохранение", в Ульяновской области до 2024 года будет направлено более миллиарда рублей.