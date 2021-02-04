Собаку породы бордер-колли продали в Уэльсе за рекордные £27 тыс.

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. Бордер-колли по кличке Ким была продана в Уэльсе за £27 тыс. (2,8 млн рублей), что стало мировым рекордом цены, заплаченной за пастушескую собаку. Как сообщает в четверг телерадиовещательная корпорация Би-би-си, рекорд был установлен во время торгов, организованных аукционным домом Farmers Marts из города Долгеллау в округе Гуинет.

Сумма, заплаченная за собаку покупателем из графства Стаффордшир, превысила предыдущий рекорд в £20 тыс. (2,1 млн рублей), за которые в октябре прошлого года была продана бордер-колли по кличке Хенна. Это произошло также в Уэльсе.

На момент продажи Ким оставалось несколько дней до своего первого дня рождения, однако, по словам ее тренера Деви Дженкинса, она работала не хуже опытной трехлетней собаки. "Она делала все: работала с крупным рогатым скотом и с овцами, готова к соревнованиям или к любой работе на ферме. В дополнение к этому у нее в окрасе есть красноватые оттенки, которые сейчас в моде", - сказал Дженкинс.

Для сравнения: в Великобритании стоимость щенков бордер-колли, которых называют одной из самых умных пород собак в мире, начинается с £800-1 000 (83-105 тыс. рублей).